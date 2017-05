Pred preiskovalno komisijo DZ Jamnik in Narat

Ljubljana, 15. maja - Preiskovalna komisija DZ o ugotavljanju zlorab v bančnem sistemu je danes zaslišala nekdanja člana uprave NLB Alojza Slavka Jamnika in Mateja Narata. Povedala sta, da je hitro rast banke pred krizo določala strategija banke in da so kredite odobravali na podlagi strokovnih predlogov služb banke.