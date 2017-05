Na Madžarskem prijeli neonacista in zanikovalca holokavsta

Budimpešta/Berlin, 15. maja - Na Madžarskem so prijeli znanega nemškega neonacista in zanikovalca holokavsta Horsta Mahlerja, poroča nemški časnik taz na svojih spletnih straneh. Sredi aprila bi moral v zapor zaradi spodbujanja sovraštva in zanikanja holokavsta, kar je v Nemčiji kaznivo dejanje, a je poskušal dobiti azil na Madžarskem. Očitno ni bil uspešen.