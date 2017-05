Na Počku usposabljanje usmerjevalcev združenega ognja

Postojna, 16. maja - Na osrednjem vadišču Slovenske vojske (SV) na Počku bo od danes do petka potekalo usposabljanje usmerjevalcev združenega ognja SV in slušateljev šole zračnih sil ZDA s sedežem v Nemčiji. Usposabljanje bo podpirala 152. letalska eskadrilja SV s parom letal Pilatus PC-9 M hudournik, so zapisali na spletnih straneh SV.