Od letos evropski dan Nature 2000

Bruselj, 15. maja - V Bruslju so danes podpisali skupno izjavo, ki 21. maj razglaša za evropski dan Nature 2000. Evropska komisija je s tem izpolnila svojo prvo zavezo iz novega akcijskega načrta za naravo, ljudi in gospodarstvo. Že letos bo ta dan zaznamovalo več sto lokalnih dogodkov in dejavnosti mrežnega povezovanja.