Turšič in vlada glede Ksevta vsak na svojem bregu

Vitanje, 23. maja - Soustanovitelj Ksevta Miha Turšič je na vlado naslovil več pisem, v katerih je opozoril, kaj se dogaja s središčem evropskih vesoljskih tehnologij. Razkril je, da je Ksevt trenutno njegova intelektualna lastnina in bil kritičen do nekaterih posameznikov. Na vladi njegove "neresnične, zavajajoče in izkrivljene navedbe" v celoti zavračajo.