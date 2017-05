Pri Celjski Mohorjevi družbi monografija o Franu Gerbiču

Ljubljana, 15. maja - Pri Celjski Mohorjevi družbi so ob 100-letnici smrti skladatelja Frana Gerbiča (1840-1917) izdali obširno monografijo, pod katero se podpisuje muzikolog Edo Škulj. V delu so zbrani vsi Gerbičevi avtobiografski spisi, opisano je dogajanje po njegovi smrti, najobsežnejši del pa opisuje Gerbiča s perspektive tistih, ki so študirali njegove skladbe.