Romi s festivalom Romano Čhon razbijajo stereotipe in predsodke

Murska Sobota, 15. maja - Romski akademski klub (RAK) iz Murske Sobote je sklenil 9. festival romske kulture Romano Čhon (Romski mesec), s katerim so znova odpirali prostor za ustvarjalnost Romov in opozarjali na njihov diskriminatorni položaj v družbi. Z učinkom festivala so zadovoljni, ker razbijajo predsodke in stereotipe o Romih.