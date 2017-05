ZPS opozarja na pomanjkanje informacij pri sklepanju pogodb za mobilno telefonijo

Ljubljana, 15. maja - Potrošniki se po ugotovitvah Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) srečujejo s težavami pri uporabi telekomunikacijskih storitev. Te so kompleksne in zahtevajo dobršno stopnjo razumevanja, vendar pa potrošniki, kot so v ZPS opozorili na današnji novinarski konferenci, pred podpisom pogodbe za mobilno telefonijo pogosto ne dobijo dovolj informacij.