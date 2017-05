V četrtletju več letalskih in manj pristaniških potnikov

Ljubljana, 15. maja - Na ljubljanskem letališču so v prvem letošnjem četrtletju našteli 288.000 potnikov, kar je za 17,5 odstotka več kot v enakem lanskem obdobju. V pristanišču Koper pa so jih po začasnih podatkih našteli 2357 ali 36 odstotkov manj, so danes sporočili iz statističnega urada.