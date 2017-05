Na Ptuju najboljši Šeglova in Fainova

Ptuj, 15. maja - Slovenski plavalci so konec tedna sklenili priprave na Ptuju, peščica pa je nato nastopila še na tamkajšnjem mednarodnem mitingu. Z dosežki sta najbolj izstopali mladinki Janja Šegel in Katja Fain, ki sta z izidoma 57,56 in 58,29 na 100 m prosto dosegli tudi najboljša posamična dosežka na tekmovanju.