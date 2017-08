Luigi Cadorna - poveljnik, ki ga je spodnesel čudež pri Kobaridu

piše Maja Lazar Jančič

Ljubljana, 11. avgusta - Na italijanski strani je silam na soški fronti poveljeval načelnik generalštaba italijanske vojske, general Luigi Cadorna. Veljal je za metodičnega in natančnega častnika, ki je bil ob Soči poražen v spopadu s sicer šibkejšo avstro-ogrsko vojsko, krivdo za to pa so pripisali prav njegovim odločitvam.