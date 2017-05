Babica vsak teden študirajočim vnukom pošiljala 20 dolarjev in sporočilce

Boston, 15. maja - V ZDA je 92-letna Mary LaCava vsak teden pošiljala na roko napisana sporočila in po 20 dolarjev (18 evrov) svojim 12 vnukom in vnukinjam, ko so študirali. Ta njena praksa se bo kmalu končala, saj bo ta teden diplomiral njen še zadnji 12. vnuk, je poročala bostonska televizija WBZ.