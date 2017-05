Upokojili dres s številko 2 Dereka Jeterja

New York, 15. maja - Ameriška baseball ekipa New York Yankees je upokojila dres s številko 2, ki jo je od leta 1995 do 2014 nosil nekdanji kapetan Derek Jeter. Eden najboljših igralcev baseballa zadnjih dveh desetletij je postal 22. igralec ekipe z upokojeno številko, njegova dvojka je našla mesto med še dvema legendama Babom Ruthom in Loujem Gehrigom.