Tedenska napoved - rekreacija od 16. do 22. 5.

IZBRANI DOGODKI

35. izlet na Vinsko vigred v Metliko

Od starta na železniški postaji Rakovnik, po Dolenjski cesti skozi Škofljico, Šmarje-Sap, Grosuplje, Mlačevo, Luče do naselja Krka. Po kratkem postanku naprej ob reki Krki skozi Žužemberk, Dvor, Podturn do Vrčic nad Semičem, kjer bo daljši postanek za malico. Nadaljevali bomo do Semiča, skozi Gradac do Metlike. Dolžina izleta znaša približno 100 km. Izlet je namenjen vsem rekreativnim kolesarjem, ki se počutijo zdravi in sposobni odpeljati omenjeno progo. Otroci od 10. do 15. leta se lahko izleta udeležijo le v spremstvu staršev ali skrbnika. Proga je večinoma asfaltirana s 7 km utrjenega makadama in je primerna za cestna kolesa. Organiziran bo avtobusni povratek in kamionski prevoz koles. Informacije: www.kkmetliskacrnina.si

37. maraton treh src 2017

V 36. letih bogate zgodovine prireditve je traso Maratona treh src preteklo že blizu pol milijona srčnih tekačev. Za razliko od velemestnih tekov se v Radencih večji del teče v naravi, po okoliških krajih, kar daje maratonu poseben pečat. Tradicijo in srčnost smo tudi v 37. izvedbi nadgradili s povezovalno noto, saj bo del trase ponovno potekal po sosednji Avstriji. Informacije: www.maraton-radenci.si

S kolesom na Praznik refoška

Pestro dogajanje na tradicionalnih praznikih slovenske Istre bodo letos dopolnili vodeni kolesarski izleti. Na rekreativnih druženjih, primernih tudi za družine, bodo udeleženci odkrivali znamenitosti, kulinarične značilnosti, zgodovino in tematske kolesarske poti, ki vodijo po čudoviti pokrajini Istre. Gre za letošnjo novost, ki poleg markacij kolesarskih tematskih poti in ponovne izdaje brezplačnega kolesarskega zemljevida slovenske Istre, predstavlja obogatitev turistične ponudbe za kolesarje. Slovenska Istra se tako, skupaj z znamenito Parenzano, vedno bolj uvršča na zemljevid kolesarskih destinacij. Osem izletov je razvrščenih čez celo leto. Izhodišča krožnih tras so na praznikih, kjer se vožnja tudi zaključi. Vodeni izleti bodo vključevali postanke z ogledi okoliških znamenitosti, vinskih kleti, oljarn in drugih zanimivih točk, ob zaključku pa se bodo udeleženci okrepčali s toplim obrokom in se v nadaljevanju poljubno prepustili ostalim programskim aktivnostim ter dogajanju na prazniku. Informacije: www.drustvo-raketa.com/

KOLEDAR

TOREK, 16. maja

LJUBLJANA - Tečaj spuščanja po vrvi; planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

LJUBLJANA - Delavnica tehnike; kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

BREŽICE - Pohod DU Posavja; pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

VODICE - 6. gasilski nogometni turnir; mali nogomet.

SREDA, 17. maja

LJUBLJANA - Plezalni popoldan v Doberdobu; športno plezanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Študentsko prvenstvo v orientaciji; orientacijski tek. Informacije: www.orientacijska-zveza.si/tekma/1417/kodeljevo-ljubljana-studentsko-prvenstvo

LJUBLJANA - Voden izlet in delavnica; kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

HOČE - Pohodi za seniorje; pohodništvo. Informacije: www.pdskalca.si/

KAMNIK - Tečaj varnejše hoje v kopnem; pohodništvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KOČEVJE - Olševa (1929 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si/

LOŠKI POTOK - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

MEDVODE - Kožljak (1587 m); planinstvo. Informacije: http://planinskodrustvo-medvode.si/

PTUJ - 5. UNESCO tek mladih; tek. Informacije: http://unesco.gimptuj.si

ČETRTEK, 18. maja

TRŽIČ - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo. Informacije: www.sztrzic.si

BRESTANICA - DP v velikih kanujih; kajak kanu na tekočih vodah. Informacije: www.kajak-kanu-krsko.si

DRAVOGRAD - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

ŽALEC - Izlet ljubiteljev četrtkov; pohodništvo. Informacije: www.pdzabukovica.si/

PETEK, 19. maja

LJUBLJANA - 24 ur veslanja - Ljubljanica 2017; kajak kanu na tekočih vodah. Informacije: www.kajak-ljubljana.si

LJUBLJANA - Voden izlet in delavnica; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

IDRIJA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

KRANJ - Ferate Arco (Ita); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

MARIBOR - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

NOVA GORICA - Črvov vrh (974 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

SOLČAVA - 5. festival gorskega lesa na Solčavskem; pohodništvo. Informacije: www.solcavsko.info

VIŠNJA GORA - Veliki Klek (Avt, 3798 m); planinstvo. Informacije: http://polz.blog.siol.net/

SOBOTA, 20. maja

LJUBLJANA - 35. izlet na Vinsko vigred v Metliko; kolesarstvo. Informacije: www.kkmetliskacrnina.si

LJUBLJANA - Hajnžev Praprotnik (Avt, 1727 m); planinstvo. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - Adam (2012 m), Eva (2019 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Pohod Ljubljana - Škofja Loka; pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Pohod po Ljubljanskem barju; pohodništvo. Informacije: www.ljubljanskobarje.si

LJUBLJANA - Amariana (1905 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

LJUBLJANA - Golte (1500 m); pohodništvo. Informacije: www.aozeleznicar.org/

LJUBLJANA - Okno pod Prestreljenikom (Ita, 2300 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Dovški križ (2542 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Srednji in Visoki Rokav (2621 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Snežnik (1796 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

LJUBLJANA - Velika planina (1666 m); pohodništvo. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

LJUBLJANA - Mali Matterhorn; planinstvo. Informacije: www.pd-imp.si/

LJUBLJANA - Sljeme (Hrv); pohodništvo. Informacije: http://pd-iskra-lj.si

LJUBLJANA - Mali Karman, Veliki Karman (Ita, 1372 m, 1713 m); planinstvo. Informacije: http://sites.google.com/site/novicepdpolje/

LJUBLJANA - Kostelska pešpot; pohodništvo. Informacije: Štefan Rojina, 041 478 421, info@pd-viharnik.si; www.pd-viharnik.s

LJUBLJANA - Hruševski vrh (1776 m); pohodništvo. Informacije: http://pdrtv.si/

LJUBLJANA - Vrh Korena (1999 m); planinstvo. Informacije: www.pdlpp.si/

TRAVNIK - 2. pohod Gor in dol po Občini Loški potok; pohodništvo. Informacije: www.gostilna-pri-kapcu.si

TRŽIČ - Rjavčki vrh (1898 m); pohodništvo. Informacije: www.trzic.si/strani/PDKrize

AJDOVŠČINA - S Primorske na Goričko in nazaj 600km; kolesarstvo. Informacije: www.randonneurs.si/br_podatki.aspx?key=gCZrpn8rQRfnhJwB

BOHINJ - Festival alpskega cvetja v Bohinju; pohodništvo. Informacije: www.bohinj.si/alpskocvetje/

CELJE - Triatlon Šmartinsko jezero; triatlon. Informacije: www.fatburn.si

CELJE - Pomurska planinska pot; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptce.si/

CELJE - V neznano; pohodništvo. Informacije: www.pd-ojstrica.si/

CELJE - Blegoš (1562 m); planinstvo. Informacije: www.pdgrmada.org/

CERKNICA - Tuhobič (Hrv, 1109 m); pohodništvo. Informacije: http://pdcerknica.host-ed.me/

DOMŽALE - Menina planina (1453 m); pohodništvo. Informacije: www.pdd.si/

FRAM - Tromeja (1508 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

GORNJA RADGONA - Srečanje pomurskih planincev; planinstvo. Informacije: www.pdradgona.si

GORNJA RADGONA - Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje; orientacija. Informacije: www.pdradgona.si

GROSUPLJE - Po Krajinskem parku Radensko polje; pohodništvo.

HOČE - Otvoritev sezone; kolesarstvo. Informacije: www.pdskalca.si/

HRASTNIK - Društveni izlet; pohodništvo. Informacije: www.pdhrastnik.si/

JESENICE - 6 ur Španovega vrha; tek. Informacije: www.zsport-jesenice.si

KANAL - Prižnica (383 m); pohodništvo. Informacije: www.td-korada.si

KOČEVJE - Kostelski pohod; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si/

KRANJ - Vrh Krnice (Ita, 2441 m); planinstvo. Informacije: http://pdkranj.si

KRANJ - Kolesarski dan pod Storžičem; kolesarstvo.

KRANJ - Pot miru iz Možnice do Bovca; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

LENDAVA - Srečanje Pomurskih planincev; pohodništvo. Informacije: www.pdlendava.si

LITIJA - Kočevska pot; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

LITIJA - Porezen (1630 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

LJUTOMER - Srečanje Pomurskih planincev; pohodništvo. Informacije: www.pd-ljutomer.si/

LUKOVICA - Balinarski turnir; balinanje.

MARIBOR - Slovenska turno kolesarska pot; turno kolesarstvo. Informacije: http://pd.vecer.com/

MARIBOR - Goli vrh - Trije kralji - Kovk (962 m); pohodništvo. Informacije: www.jakobaljaz.si/

MARIBOR - Križevnik (1909 m); planinstvo. Informacije: http://pd-mbmatica.si/

MARIBOR - Spominski pohod Pekre; pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MARIBOR - Boč (del STKP); turno kolesarstvo. Informacije: www.kozjak.org/

MISLINJA - Paški Kozjak (1108 m); pohodništvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

MUTA - Uršlja gora (1696 m); planinstvo. Informacije: www.pdbricnik-muta.si/

NOVA GORICA - Pohod po Srčni poti v Panovcu; pohodništvo. Informacije: http://zasrce.si

NOVO MESTO - Radoha - Pajkež; turno kolesarstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

NOVO MESTO - Blegoš (1562 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

NOVO MESTO - Martuljški slapovi (1150 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-pohodnik.si/

PESNICA - 24. maraton po sadno-vinskih cestah; kolesarstvo. Informacije: www.kd-branik.com

PIVKA - 33. petelinjski tek; tek. Informacije: www.petelinjskitek.si

PODČETRTEK - Golica (1835 m); planinstvo. Informacije: http://pd-at.si/

POLHOV GRADEC - Mladi planinci; pohodništvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

PREBOLD - Prečenje Kranjska reber - Lepenatka - Rogatec; planinstvo. Informacije: www.pd-prebold.si/

PTUJ - Golica (1835 m); planinstvo. Informacije: www.pdptuj.si

PTUJ - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

RADENCI - 37. maraton treh src 2017; tek. Informacije: www.maraton-radenci.si

RADOVLJICA - Planinska obhodnica Ravna gora (Hrv, 686 m); pohodništvo. Informacije: www.pdradovljica.si/

RAVNE NA KOROŠKEM - 14. ravensko kolesarjenje; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kkravne.net

RIBNICA - 8. pohod na Bele stene; pohodništvo. Informacije: www.sportno-drustvo-loncar.si

RIBNICA - Ferate v Glinščici; planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-ribnica.si/

RIBNICA NA POHORJU - Uršlja gora (1699 m); planinstvo. Informacije: www.pdribnicanapohorju.si/

ROGAŠKA SLATINA - Naravovarstveni pohod; planinstvo. Informacije: http://pdvrelec.wordpress.com/

SENOVO - Golica (1835 m); planinstvo. Informacije: http://pdbohor.si/

SEVNICA - Posavski festival tematskih poti: Po Krekovih stezicah; pohodništvo.

SEŽANA - Pohod iz Doberdoba na Komenski Kras; pohodništvo. Informacije: www.pohodi-kras.homestead.com/

SLOVENSKE KONJICE - Platak (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-konjice.si/

STRUNJAN - Nikina nordijska hoja; pohodništvo - nordijska hoja. Informacije: http://sportniklub.dnevnik.si/sl/Dan+nordijske+hoje

ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI - Golica (1835 m); planinstvo. Informacije: www.pd-sempeter.si/

ŠEMPETER PRI GORICI - Kje so tiste stezice; pohodništvo. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si/

ŠENČUR - Jakobova pot; pohodništvo. Informacije: www.td-sencur.si/

ŠENTJUR - Golica (1835 m); planinstvo. Informacije: www.pddramlje.si

ŠENTJUR - Planinsko orientacijsko tekmovanje; orientacija. Informacije: www.pdslivnica.com/

ŠENTJUR - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

ŠKOCJAN - Pohod po mlinarjevi poti; pohodništvo. Informacije: http://bucka.info/

ŠKOFJA LOKA - Skutnik (Ita, 1721 m); planinstvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

TOLMIN - 17. pohod po Kosmačevi učni poti; pohodništvo. Informacije: www.os-mostnasoci.si/files/2015/09/pohod-KUP-vabiloA3b.pdf

TOLMIN - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

TOLMIN - Po Kosmačevi poti; pohodništvo. Informacije: www.pdtolmin.si

TRBOVLJE - Krške Alpe (Avt); pohodništvo. Informacije: http://pd-kum.si

VELENJE - Ratitovec (1667 m); planinstvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

VIŠNJA GORA - 11. mednarodni turnir v pospešenem šahu; šah. Informacije: www.tdpolzevo.si

VIŠNJA GORA - Izlet za vrtec; pohodništvo. Informacije: http://polz.blog.siol.net/

ŽALEC - Raduha (2062 m); planinstvo. Informacije: www.pdzabukovica.si/

ŽALEC - Razpnimo jadra - 3, 2, 1 štart: Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo. Informacije: www.zkst-zalec.si

ŽALEC - Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje SPOT 2017; orientacija. Informacije: www.pdzalec.si/

ŽELEZNIKI - Pohod po obhodnici Ratitovec; pohodništvo. Informacije: www.pd-zelezniki.com/

ŽIRI - Romanje na Brezje; pohodništvo. Informacije: www.šmar.si

ŽIROVNICA - 6. tek pod svobodnim soncem; tek. Informacije: http://visitzirovnica.si/tek-pod-svobodnim-soncem/

ŽIROVNICA - Planina Razor (1315 m); turno kolesarstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-zirovnica.si

LOME - Orientacijska Liga 5 in Državno prvenstvo na dolge proge; orientacijski tek. Informacije: www.orientacijska-zveza.si/tekma/1418/lome-sol-5-dp-dolge

SODRAŽICA - 7. Zapotoška učna pot; pohodništvo. Informacije: www.srce-me-povezuje.si/drustvozapotok/

KOSTEL - 24. kostelski pohod; pohodništvo. Informacije: http://planinsko-drustvo-kocevje.si

GORENJA VAS - 8. KBK trail (Kopačnica-Blegoš-Kopačnica); tek. Informacije: www.sdmh.si

CIRKULANE - Martuljški slapovi (1150 m); pohodništvo. Informacije: www.planinci-cirkulane.si

DVOR - Plešivica (404 m); pohodništvo.

VIDEM PRI PTUJU - Po Občini; kolesarstvo. Informacije: www.pdhaloze.si/

SVETA TROJICA - Srečanje pomurskih planincev; pohodništvo. Informacije: www.drustvo-hakl.si/

NEDELJA, 21. maja

LJUBLJANA - Sleme (2077 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

LJUBLJANA - Cuel de la Bareta (Ita, 1522 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Žabiški Kuk (1844 m), Vogel (1922 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Veliki Rogatec (1557 m); planinstvo. Informacije: http://pdrtv.si/obvestila/pd-rtv-vabi-na-veliki-rogatec-1557m-v-nedeljo-21-maja.html

LJUBLJANA - 3. akvatlon Ilirija; akvatlon. Informacije: www.triatlonklub-lj.si

LJUBLJANA - Iz Podbrda v Rut; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

AJDOVŠČINA - 4. Čaven vertikal kilometer; tek. Informacije: http://3atlon.si

BAKOVCI - Triatlon Bakovci; triatlon. Informacije: www.sd-ttt.si

BEGUNJE PRI CERKNICI - 12. kolesarjenje po Menišiji; turno kolesarstvo. Informacije: http://pdk.forma.si

BREŽICE - Ljubljansko barje; pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CELJE - Krasji vrh (1773 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-zzv-ce.si

CELJE - Komak maraton; kolesarstvo. Informacije: www.fatburn.si

CERKNO - Dan šmarnic na Lajšah; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-cerkno.si/

DOBROVO - Pomladni festival pohodništva Brda: Pohod Peternel - Korada - Peternel; pohodništvo. Informacije: www.pdbrda.si

FRAM - Tromeja: MASLO; turno kolesarstvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

GROSUPLJE - Pohod Spoznaj sosednjo vas; pohodništvo.

GROSUPLJE - Golica (1836 m); planinstvo. Informacije: www.pdgrosuplje.si/

JESENICE - 11. pohod po Stari rudni poti; pohodništvo. Informacije: http://turizem.jesenice.si

KAMNIK - Veliki Pršivec (2056 m); planinstvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KANAL - Cala del Sasso (Ita); pohodništvo. Informacije: http://pd-kanal.nvoplanota.si/

KOPER - S kolesom na Praznik refoška; kolesarstvo. Informacije: www.drustvo-raketa.com/

KOSTANJEVICA NA KRKI - Smrekovec (1684 m); planinstvo. Informacije: http://pd-polom-kostanjevica.org

KRŠKO - Lepenatka (1425 m); planinstvo. Informacije: www.pdvidemkrsko.si/

MARIBOR - Daničina štafeta modrosti; tek. Informacije: www.danica-vogrinec.si

MARIBOR - Toti Europarkovi pohodi: po treh gričih; pohodništvo. Informacije: www.mopa.si

MARIBOR - Golica (1836 m); pohodništvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

MEDVODE - Uršlja gora (1699 m); planinstvo. Informacije: http://planinskodrustvo-medvode.si/

METLIKA - 11. Urbanov tek; tek. Informacije: www.sportnazvezametlika.si

MORAVSKE TOPLICE - Pordašinski pohod; pohodništvo.

ORMOŽ - Veliki vrh (2084 m), Veliko Kladivo (2085 m) in Košutnikov turn (2129 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

PESNICA - 3. dirka za državno prvenstvo za amaterje, masters in ženske; kolesarstvo.

PRESERJE - Racna gora (1140 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

PRESERJE - Srečanje planincev MDO Notranjske; pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

SEŽANA - Pohod za srce po Krasu; pohodništvo. Informacije: http://zasrce.si

ŠEMPETER PRI GORICI - Tržič - Monfalcone (Ita); pohodništvo. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si/

ŠKOFJA LOKA - Kozjanski regijski park; pohodništvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

ŠMARJE - 8. pohod Čez Školj in Tibot; pohodništvo. Informacije: http://vinoreja-smarje.nvoplanota.si

ŠMARTNO PRI LITIJI - Valvasorjev dan s pohodom; pohodništvo. Informacije: www.bogensperk.si/prireditve-na-gradu/valvasorjev-dan.html

ŠTORE - Raduha (2062 m); planinstvo. Informacije: http://wp.drustvopohodnikov.com/

TOLMIN - 17. tek in pohod na Tminski grad; tek. Informacije: Matej Gaberšček, 041 406 806, ad.posocje@gmail.com; www.adposocje.si

TREBNJE - Veliki Rob (1237 m); pohodništvo. Informacije: http://pdtrebnje.si/

ŽALEC - Trupejevo poldne (1931 m); planinstvo. Informacije: www.pdzabukovica.si/

ŽALEC - Tekaška delavnica z Urbanom Praprotnikom; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si/?MeniID=22

ŽELEZNIKI - Po poteh Rapalske meje; planinstvo. Informacije: www.litostrojska-koca.si

LOME - Državno prvenstvo orientacije v štafetah; orientacijski tek. Informacije: www.orientacijska-zveza.si/tekma/1419/lome-dp-stafete

VITANJE - Paški Kozjak (1272 m); pohodništvo.

BRDA - Spominski pohod Peternel - Korada - Peternel; pohodništvo. Informacije: Brda TIC, 031 393 776, pdbrda@pzs.si; Bojan Bužinel, 031 393 776, pdbrda@pzs.si; www.pdbrda.si

PONEDELJEK, 22. maja

LJUBLJANA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

LJUBLJANA - Letni tečaj gorništva za zahtevne ture; planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

KOČEVJE - Nočno kolesarjenje; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-melamin.si

MURSKA SOBOTA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

ŠOŠTANJ - Krim (1107 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-sostanj.si/

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

HORJUL - Skupni izlet in srečanje planincev Notranjske; pohodništvo. Informacije: www.pd-horjul.si/

STA pripravlja Tedenski koledar športne rekreacije v partnerstvu z Olimpijskim komitejem Slovenije. Ažuriran seznam vseh dogodkov se nahaja na spletnem naslovu http://napoved.sta.si/rekreacija / www.rekreacija.si. Morebitna vprašanja in pripombe lahko naslovite na rekreacija@sta.si. Podatke za brezplačno objavo pošljite na koledar@rekreacija.si.

