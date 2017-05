Dnevnik: Slovenija kot palček med velikani (15. 5.)

Ljubljana, 15. maja - Slovenska hokejska reprezentanca je v devetem nastopu na svetovnem prvenstvu skupine A močno razočarala z igro in pristopom, saj je brez možnosti za obstanek v elitnem razredu. Moteča je bila predvsem govorica telesa igralcev, ki so tako dokazali, da sta se znotraj moštva ustvarila gorenjski in štajerski klan, piše v Dnevniku Matej Grošelj.