Delo: Pravice brez teže (15. 5.)

Ljubljana, 15. maja - Ko so po holokavstu in drugi svetovni vojni sprejeli splošno deklaracijo o človekovih pravicah, so v generalni skupščini Združenih narodov v njeni preambuli zapisali, da jo sprejemajo, "ker pomeni priznanje prirojenega človeškega dostojanstva vseh članov človeške družbe". Danes so te besede izgubile svoj pomen, piše v Delu Mojca Zabukovec.