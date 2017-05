V Revozu zagnali proizvodnjo po hekerskem napadu

Novo mesto, 15. maja - V novomeškem Revozu, kjer sta zaradi hekerskega napada na računalniški sistem obstali petkova večerna in sobotna dopoldanska izmena, so to davi vnovič zagnali. Omenjena zaustavitev je povzročila izpad izdelave več kot 400 vozil, dodatna škoda je nastala v opremi, z dodatnim delom in podobno. Za skupno oceno vsega bodo potrebovali še nekaj časa.