Primorske novice: Ekonomija brez meja (15. 5.)

Koper, 14. maja - Stavek, da sta Nova Gorica in Gorica laboratorij evropskega sožitja, je postal poceni politična krilatica. Kar je krivično in narobe, kajti misel ni samo lepa, temveč bi bila lahko konkretna in živa podlaga za blagostanje v obeh mestih, ki, vsako od svoje bolezni, umirata na obroke, v Primorskih novicah piše Vesna Humar.