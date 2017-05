V odsotnosti Gajserja in Gerčarja slavil Kutnar

Semič, 14. maja - V Stranski vasi pri Semiču je bila na sporedu tretja letošnja dirka za državno prvenstvo v motokrosu. V kraljevskem razredu je ob odsotnosti Tima Gajserja, Klemna Gerčarja, bratov Petra in Jerneja Irta in Aljoše Molnarja slavil Luka Kutnar pred Jako Možetom in Anejem Dopliharjem, v kategoriji MX2 pa je bil prvi Jan Pancar.