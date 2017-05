V Revozu bodo predvidoma znova zagnali proizvodnjo

Novo mesto, 15. maja - V novomeškem Revozu, kjer sta zaradi hekerskega napada na računalniški sistem obstali petkova večerna in sobotna dopoldanska izmena, bodo danes predvidoma znova zagnali proizvodnjo. Kot so v nedeljo zvečer potrdili v podjetju, jim je po izpadu informacijskih sistemov večino povezav že uspelo vzpostaviti. Kolikšno škodo so utrpeli, pa še ni znano.