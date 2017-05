Francija brez možnosti za uvrstitev v četrtfinale

Pariz/Köln, 14. maja - Na svetovnem prvenstvu elitne skupine v hokeju na ledu so bile danes na sporedu štiri tekme. V skupini A v Kölnu so na popoldanski tekmi hokejisti ZDA s 6:1 premagali Slovaško, na večerni pa je Švedska s 4:2 ugnala Dansko. Čehi so bili v skupini B v Parizu s 5:2 boljši od Francozov, medtem ko je Finska po podaljšku s 3:2 premagala Švico.