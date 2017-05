Na volitvah v Severnem Porenju-Vestfaliji zmaga CDU, hud poraz SPD

Düsseldorf, 14. maja - Na današnjih volitvah v nemški zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija, ki veljajo za pomemben kazalec pred parlamentarnimi volitvami, so zmagali krščanskimi demokrati (CDU) kanclerke Angele Merkel, vladajoči socialdemokrati (SPD) pa so doživeli hud poraz, kažejo izidi vzporednih volitev, ki so jih objavile vodilne nemške televizijske mreže.