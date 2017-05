V Medvodah dve četrtfinalni uvrstitvi za slovenske predstavnike

Medvode, 14. maja - Na mednarodnem prvenstvu Slovenije v badmintonu, ki velja za svetovno jakostno lestvico, so bili v Medvodah danes na sporedu zaključni boji. Do četrtfinala sta se prebili tudi dve slovenski dvojici, v mešanih dvojicah je to uspelo Andražu Krapežu in Niki Arih, v ženskih dvojicah pa Lii in Izi Šalehar.