Žnidarčič, Urankar in Debeljak ekipni evropski prvaki v sprintu na divjih vodah

Skopje, 14. maja - Zadnji dan evropskega prvenstva v spustu na divjih vodah v Skopju je slovenska ekipa kajakašev priveslala do nove kolajne. Nejc Žnidarčič, Anže Urankar in Vid Debeljak so bili v ekipni tekmi v sprintu na divjih vodah na Treski najhitrejši in tako osvojili še šesto kolajno za slovensko odpravo v Makedoniji.