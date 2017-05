V Tacnu pričakovana sestava slalomske reprezentance

Tacen, 14. maja - Slalomska proga v Tacnu je danes postregla še z zadnjo, četrto izbirno tekmo kajakašev in kanuistov za sestavo letošnje reprezentance za največja tekmovanja. Po pričakovanjih so se vanjo uvrstili vsi favoriti, na čelu s kajakašem Petrom Kauzerjem, kanuistom Benjaminom Savškom in kajakašico Uršo Kragelj.