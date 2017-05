Ljubljana, 14. maja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste na cesti Žirovnica-Lesce v Žirovnici promet poteka izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. V Ljubljani so na Zaloški cesti, Poljanski cesti, Roški cesti in na nekaterih lokalnih cestah danes kratkotrajne popolne zapore zaradi tekaške prireditve do 12.30 ure.