V iztirjenju vlaka v Grčiji po novih podatkih dva mrtva

Solun, 14. maja - Pristojne grške oblasti so danes sporočile, da sta v železniški nesreči, ki se je v soboto pripetila blizu Soluna, po zadnjih podatkih umrla dva človeka, trije pa so huje ranjeni. Sprva so poročali, da je nesreča terjala štiri življenja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.