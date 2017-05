Ryan z golom v podaljšku Ottawi priboril vodstvo

Pittsburgh, 14. maja - V severnoameriški hokejski ligi NHL so na sporedu tekme v konferenčnih finalih. V prvi sinočnji na vzhodu so Ottawa Senators po podaljšku v gosteh premagali branilce naslova Pittsburgh Penguins z 2:1 in tako v zmagah vodijo z 1:0. Serija, ki se igra na štiri zmage, se bo nadaljevala v noči na torek v Pittsburghu.