Pariz/Köln, 13. maja - Najboljši hokejisti sveta so na svetovnem prvenstvu odigrali nov krog predtekmovanja. Vodilna ekipa skupine A Rusija je v Kölnu premočno nadigrala Slovaško in si že zagotovila nastop v četrtfinalu, saj je zmagala s kar 6:0. Že pred tem so Američani s 5:3 premagali Latvijo.