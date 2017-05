Madrid, 13. maja - Romunka Simona Halep je zmagovalka turnirja WTA v Madridu z nagradnim skladom 5,924 milijona dolarjev. Tretja nosilka je v finalu premagala Francozinjo Kristino Mladenović s 7:5, 6:7 (5) in 6:2. Za 25-letno Romunko, tudi branilko naslova, je to 15. turnirski naslov in prvi v tej sezoni.