Optično omrežje tudi do razpršenih in oddaljenih vasi na Cerkljanskem

Cerkno, 14. maja - Zahodni del Cerkljanske je v teh dneh dočakal zaključek gradnje optičnega omrežja, ki ga je s 600.000 evri financiral Telekom Slovenije. Vasi, ki so razdrobljene in oddaljene od večjih centrov, so tako dobile dostojno telekomunikacijsko povezavo s svetom. Ob koncu projekta so si bili izvajalci in občina edini, da je bil ključ do uspeha sodelovanje.