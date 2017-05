Weigl zaradi zloma gležnja na večmesečno okrevanje

Dortmund, 13. maja - Nemški nogometni reprezentant Julian Weigl ne bo mogel pomagati svoji izbrani vrsti na junijskem pokalu konfederacij v Rusiji, saj si je danes na tekmi elitne nemške lige med Augsburgom in njegovo Borussio Dortmund (1:1) zlomil gleženj in moral iz igre že po 22 minutah. Okrevanje bo trajalo predvidoma od tri do štiri mesece.