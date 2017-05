Zadnji napad izsiljevalskega virusa Microsoft spodbudi k izdaji popravka tudi za Windows XP

Washington, 13. maja - Po petkovem napadu izsiljevalskega virusa, katerega žrtev so bili informacijski sistemi v skoraj 100 državah, je ameriški Microsoft še enkrat izdal varnostne popravke za nekatere starejše različice svojih operacijskih sistemov. "Tisti, ki so imeli popravke naložene, so pred napadi na to ranljivost zaščiteni," so ob tem opomnili svoje uporabnike.