Dobljani remizirali z Ankaranom Hrvatini

Ljubljana, 13. maja - Nogometaši Rolteka Doba so v 25. krogu 2. slovenske lige "le" remizirali z Ankaranom Hrvatini. Končni izid je bil 2:2, Dobljani pa so do točke prišli v 90. minuti, ko je za 2:2 zadel Lovro Splichal. Dobljani so se točkovno tako izenačili z vodilnim Triglavom, a ima ta še dve tekmi v dobrem. Prvo bo igral v nedeljo, ko bo gostil Brežice.