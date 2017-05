Pahor v Budvi o pomenu sodelovanja za mir in stabilnost Zahodnega Balkana

Budva, 13. maja - Predsednik republike Borut Pahor se je danes udeležil konference To Be Secure (2BS) v črnogorski Budvi, kjer je poudaril nujnost sodelovanja za mir in stabilnost Zahodnega Balkana. Kot so sporočili iz predsednikovega urada, pomeni predsednikova udeležba "izraz podpore Slovenije skorajšnjemu članstvu Črne gore v zvezi Nato".