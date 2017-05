Na mednarodni vaji zbranih 57 vodnikov reševalnih psov iz petih držav

Ljubljana, 13. maja - Na širšem območju Ljubljane danes poteka osrednji del mednarodne vaje vodnikov reševalnih psov. Z njo preverjajo sprejem, namestitev in uporabo tuje reševalne pomoči ter reševalne sposobnosti vodnikov in psov v ruševinah in pri iskanju pogrešanih oseb v naravi. V vaji sodeluje skupaj 57 vodnikov iz petih držav, piše na občinski spletni strani.