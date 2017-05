Delo: Otroci na tleh (13. 5.)

Ljubljana, 13. maja - Na igrišču vrtca na celjski Hudinji, zgrajenem s pomočjo evropskega denarja, se igrajo do šest let stari otroci. Starši so vzorce tal dali v analizo, ki je pokazala, da so tla zastrupljena s težkimi kovinami. Zdaj bo občina za toliko, kolikor bi stala takojšnja zamenjava zemlje, naročila še eno analizo. Oblastni cinizem, piše Brane Piano v Delu.