Prvi zemljevid Disneylanda iz leta 1953 gre na dražbo

Los Angeles, 15. maja - Več kot 60 let staro skico Walta Disneya za zabaviščni park Disneyland na Floridi bodo junija dali na dražbo. Avtor animiranih filmov in filmski producent je zemljevid, datiran leta 1953, narisal s svojim prijateljem in nekdanjim sodelavcem Herbom Rymanom, je sporočila dražbena hiša Van Eaton Galleries.