Slaba potrošnja Američanov zaskrbela tamkajšnje vlagatelje

New York, 13. maja - Newyorške borze so minuli trgovalni teden končale s padci, saj so vlagatelje razočarali podatki o porabi ameriških potrošnikov in poslovna poročila velikih trgovskih verig. Predsednik ZDA Donald Trump je ob tem z odpustitvijo direktorja FBI Jamesa Comeyja poskrbel za nov pretres na političnem parketu.