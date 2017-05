V Tolminu ob obletnici prve svetovne vojne pozivi k miru

Tolmin, 13. maja - Pred nemško kostnico pri Tolminu so se s spominsko slovesnostjo poklonili stoti obletnici bojev na soški fronti. Slovesnost, ki jo je priredila nemška komisija za vojna grobišča, je povezala predstavnike večine narodov, ki so se bojevali v Posočju, potekala pa je v znamenju spomina na številne žrtve tedanje morije ter pozivov k miru in sožitju.