London, 13. maja - Nogometaši Chelseaja so sinoči osvojili naslov angleškega prvaka, potem ko so zmagali v gosteh pri West Bromu. Zmago z 1:0 in s tem naslov v premier league je modrim že v 37. krogu državnega prvenstva osem minut pred koncem tekme z zadetkom zagotovil Michy Matshuayi.