Anaheim, 13. maja - Hokejisti Nashville Predators so dobro začeli dvoboj finala zahodne konference v severnoameriški ligi NHL proti Anaheim Ducks, potem ko so v boju na štiri zmage prvo tekmo serije v Anaheimu po podaljšku dobili s 3:2. Gostom je vodstvo v zmagah z 1:0 prinesel James Neal, ki je po podajah P.K.-ja Subbana in Mattiasa Ekholma dosegel odločilni gol.