Newyorške borze končale neenotno

New York, 12. maja - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile neenotno. Na trgovanje so vplivali poslovni rezultati ameriških veleblagovnic in rast trgovine na drobno. Nordstrom je objavil 0,8-odstotni medletni padec prodaje v prvem četrtletju letošnjega leta. Obseg trgovine na drobno se je v ZDA minuli mesec na mesečni ravni povečal le za 0,4 odstotka.