Primorske novice: Uspešni le skupaj (13. 5.)

Koper, 12. maja - "Naša občina je že zelo uspešna, a turizma se ne more zganjati samo v občinskih mejah," je briški župan Franc Mužič pospremil napoved ustanovitve skupnega zavoda za turizem občin Nova Gorica, Brda in Ajdovščina. In da je prav turizem v Vipavski dolini eden najbolj neizkoriščenih potencialov, prav tako, v Primorskih novicah piše Mitja Marussig.