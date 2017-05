Belorusija do prve točke, poraz Nemcev

Pariz/Köln, 12. maja - Hokejisti Francije so na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Parizu v drugi današnji tekmi skupine B po boljšem izvajanju kazenskih strelov s 4:3 ugnali Belorusijo, v prvi pa so Čehi s 5:1 premagali slovensko izbrano vrsto. V skupini A so Nemci v Kölnu po podaljšku izgubili z Dansko z 2:3, Švedska pa je bila z 8:1 boljša od Italije.