Na prireditvi Koper na dlani istrska kulinarika in stari običaji

Koper, 14. maja - Na tradicionalni prireditvi Koper na dlani se bodo danes med 9. in 18. uro na stojnicah predstavile krajevne skupnosti Mestne občine (MO) Koper, turistična društva in drugi ponudniki iz občine. Na približno 60 stojnicah bodo predstavili istrsko kulinariko in stare običaje. Prireditev pa bo spremljal tudi pester kulturni program.