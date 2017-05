Slovenski spustaši ekipni evropski prvaki v klasičnem spustu

Skopje, 12. maja - Slovenska reprezentanca v spustu na divjih vodah je tudi drugi dan evropskega prvenstva v Skopju posegla po kolajni, in to najžlahtnejši. Nejc Žnidarčič, Anže Urankar in Simon Oven so na Vardarju ugnali vso konkurenco in se veselili prve ekipne zlate kolajne v klasičnem spustu na dosedanjih evropskih prvenstvih.