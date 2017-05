S pohodom na planinski dom Mrzlica se začenja akcija Gremo v hribe

Ljubljana, 13. maja - Z današnjim pohodom na planinski dom Mrzlica se začenja osma akcija Gremo v hribe, ki vzpodbuja k zdravemu načinu življenja. Do 26. avgusta se bo zvrstilo še pet pohodov, ki jih bodo obogatile različne delavnice in animacije za otroke, so sporočili iz Pivovarne Laško Union, ki akcijo pripravlja ob podpori Planinske zveze Slovenije.