Ministrstvo za delo v okrepitev naporov za zaposlovanje starejših

Ljubljana, 13. maja - Četudi se stanje na trgu dela izboljšuje in se rast števila delovno aktivnih zvišuje v vseh starostnih kategorijah, starejši ostajajo ranljiva ciljna skupina. Zaposlujejo se počasneje, posledično so dlje časa brezposelni. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo zato okrepilo ukrepe za njihovo zaposlovanje.