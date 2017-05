Na voljo sredstva za celostno obravnavo otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami in za športne objekte

Ljubljana, 12. maja - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo na podlagi danes objavljenega razpisa namenilo 2,7 milijona evrov za spodbujanje gradnje in posodobitve obstoječih javnih športnih objektov. Do skoraj 3 milijone evrov pa so predvideli tudi za celostno obravnavo otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v vzgojnih zavodih.